Marianna Vertola, il brutto episodio durante l’allenamento: “Ma che problemi ha la gente?” VIDEO

Marianna Vertola si sfoga con i suoi fan su Instagram, la presentatrice tv e influencer racconta un episodio sconcertante che le è accaduto.

Lieta notizia per i suoi ammiratori e per gli appassionati di calciomercato: Marianna Vertola è pronta per il rush finale della sessione di trasferimenti. La presentatrice di ‘Sportitalia’, insieme a Michele Criscitiello, racconterà gli ultimi infuocati giorni di trattative.

Giorni decisivi per tutte le big di Serie A, alle prese con gli ultimi affari in entrata e in uscita. Dopo un breve periodo di vacanza, la presentatrice e influencer partenopea, 24 anni, è rientrata a Milano per le puntate più calde della trasmissione serale di mercato della sua emittente.

Su Instagram, i suoi fan non hanno comunque sentito la sua mancanza, potendo ammirarne gli scatti davvero seducenti. La fama di Marianna sta progressivamente crescendo, ma questo porta anche ad episodi non esattamente piacevoli, come ha raccontato lei stessa su Instagram.

Marianna Vertola, il racconto ai fan: “Mi è successa una cosa un po’ strana…”

In alcune storie, dopo essere andata a correre al parco per allenarsi, la Vertola ha riferito di un incontro particolare, che l’ha lasciata senza parole.

Ecco il racconto della conduttrice, che si è detta estremamente perplessa: Prima mi è successa una cosa un po’ strana…Un ragazzo mi è sbucato da dietro e ha cercato un approccio con me alquanto ambiguo. Gli ho detto di starmi lontano e tenere le distanze, lui ha cercato di dirmi “io lavoro in televisione” ma gli ho risposto di non starmi vicino. Alla fine mi ha anche preso a parolacce che è meglio non ripetere…Ma che problemi ha la gente? E’ normale che se una ragazza e’ al parco, sulle sue, e le sbuchi da dietro lei si spaventi, no?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lady Diana, a 24 anni dalla sua scomparsa la sorpresa che tutti stavano aspettando

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez, non solo Ignazio Moser: beccata in FOTO con due amori

Un episodio che ha lasciato sconcertata e preoccupata Marianna, il cui sfogo è perfettamente comprensibile.