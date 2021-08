“Ti userò come sfondo del telefono”, Benedetta Parodi, una sirena appena uscita dall’acqua – FOTO

Benedetta Parodi, le vacanze in Sardegna stanno volgendo al termine: la conduttrice, negli scatti, è davvero una bellezza da capogiro

Stanno volgendo al termine le interminabili vacanze della bellissima Benedetta Parodi. La conduttrice, sorella minore dell’altrettanto famosa Cristina Parodi, ha comunicato ai fan il proprio dispiacere nel lasciare la Sardegna. “Oggi giornata di valigie“, ha scritto la cuoca nelle Instagram stories. Nonostante l’estate sia in dirittura d’arrivo, Benedetta si è detta più che entusiasta di ricominciare a lavorare. Tra pochi giorni, la Parodi tornerà alla conduzione di “Bake Off Italia”, mentre a novembre uscirà il suo nuovo libro di cucina. Pochi minuti fa, la conduttrice ha pubblicato due foto tratte dal suo ultimo giorno di mare: le reazioni degli utenti sono incontrollabili.

Benedetta Parodi, una sirena appena uscita dall’acqua – FOTO

La giornata odierna ha suscitato reazioni contrastanti nella meravigliosa Benedetta Parodi. La conduttrice, come annunciato nelle stories, sta facendo le valigie, pronta a lasciare la Sardegna dopo svariate settimane. “Oggi ultimo giorno di mare, vado a salutare i miei amici“, ha spiegato la cuoca ai suoi followers, pur non nascondendo l’entusiasmo di ricominciare a lavorare. Ad attenderla non ci sarà solamente la nuova edizione di “Bake Off Italia”, ma anche un libro inedito che, stando alle sue dichiarazioni, verrà pubblicato entro il prossimo novembre.

Per allietare il pomeriggio dei suoi followers, la Parodi ha deciso di pubblicare due scatti tratti dalla sua giornata di mare. “Ultimi scatti prima di tornare a casa…“, ha scritto la conduttrice, che nelle immagini è bellissima ed in forma smagliante. Il suo sorriso non può che catturare gli utenti, così come il costume a righe rosse e bianche. La Parodi, che sfoggia un fisico a dir poco strepitoso, è stata immediatamente elogiata dai fan.

“Userò questa foto come sfondo del telefonino“, “La zia Bene, che bella!“: questi gli apprezzamenti espliciti dei followers. In pochi minuti, il post ha ottenuto oltre 5mila likes.