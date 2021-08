Anna Tatangelo in versione leopardata. Un look aggressive e poi via tutto: ecco perchè si blocca definitivamente Instagram

Torna il sereno per Anna Tatangelo. La vita professioale va a gonfie vele, con tanti singoli di successo e il ritorno ai live, e anche la vita privata non è da meno. Dopo mesi di indiscreazioni, rumors, smentite da parte sua, è arrivato per lei il momento di uscire allo scoperto.

Non lo ha detto ufficialmente ma è come se lo avesse fatto. La cantante ha presentato a tutti il suo nuovo amore: il rapper Livio Cori. Solo ieri si è mostrata su Instagram insieme a lui in un video inequivocabile.

Anna Tatangelo, il lepardato e poi via tutto: le FOTO

