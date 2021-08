Una bellezza statuaria e mai così in vista, il parere del pubblico sarà perciò unanime: “il piacere” è sinonimo di Ilary Blasi.

La freschissima reduce alla conduzione del reality de “L’Isola Dei Famosi“, dopo i primi rumors propagatesi in questi giorni su una sua futura gravidanza, ha deciso di ampliare il suo coming out come mai prima d’ora è avvenuto nella storia della sua carriera sul piccolo schermo.

La romana doc, e determinata showgirl classe 1981, Ilary Blasi, dalla sua già cospicua esperienza in qualità di mamma eccellente, sta ad oggi ampliando il suo successo anche sui social riscuotendo un numero esorbitante di complimenti. E’ questo il caso del suo ultimo scatto, pubblicato su Instagram soltanto pochi istanti fa, è già divenuto virale in rete.

Ilary Blasi mai così disinibita in spiaggia, è statuaria: “il piacere sei tu”

