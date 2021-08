“Un Posto al Sole” anticipazioni 27 agosto: Silvia torna da Giancarlo?

Un Posto al Sole si prepara ad un doppio appuntamento: Silvia torna a Napoli dopo le vacanze, pronta a rivedere Giancarlo che l’ha aspettata a braccia aperte…

Siamo giunti già all’ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che ha conquistato milioni di telespettatori nel corso di questi lunghi venticinque anni. Clara è scossa dopo la dichiarazione di Alberto, che le ha confessato di voler tornare con lei e di volerla lontana da Patrizio. Quest’ultimo, intanto, è riuscito finalmente a conquistare la fiducia dei suoi genitori e sta dimostrando di avere intenzioni serie con lei.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Intanto Michele e Silvia torneranno finalmente dalle vacanze: i due avevano deciso di passare del tempo ad Indaca da Otello e Teresa, e lei prima di partire aveva discusso con Giancarlo che le aveva rinfacciato di averlo usato e accusata poi di non essere veramente in crisi con suo marito. Silvia era partita lasciandosi definitivamente alle spalle questa storia, ma dopo queste due settimane è pronta a ritornare a casa e ad affrontare Giancarlo che l’ha aspettata con il fiato sospeso. Saranno servite queste due settimane a Silvia a schiarirsi una volta e per tutte le idee o sarà tornata a casa più confusa di prima? Alla fine su chi ricadrà la sua scelta, su suo marito Michele oppure si lascerà andare ai sentimenti per Giancarlo?

Jimmy si è preso davvero una bella sbandata per Cristina e non fa altro che pensare a lei. Intanto la cugina Bianca si prepara ad affrontare un momento davvero molto difficile: lui le starà accanto o no?