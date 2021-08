“La vera protagonista”, Alessia Marcuzzi distesa sul muretto, panorama mozzafiato: bellezza magnetica – FOTO

Alessia Marcuzzi ha pubblicato di recente una foto che la ritrae in dolce compagnia con un panorama sullo sfondo mozzafiato.

L’ex conduttrice de Le Iene, Alessia Marcuzzi è uscita allo scoperto in un momento di totale relax, in compagnia del suo amico di famiglia.

La supermodella di un tempo ha appena superato lo “scoglio” della delusione per il contratto terminato con la Mediaset. Una vera e propria doccia gelata per i tanti fan che la seguivano di continuo in diretta tv.

Alessia crede di avere a disposizioni altre doti e caratteristiche che sarebbero in grado di farle affrontare nuove sfide a testa alta. In attesa del nuovo corso professionale, nei mesi autunnali, la showgirl si gode il sole e il mare, tutti d’un fiato e con l’apprezzamento dei suoi fan.

In vacanza con lei c’è il suo favoloso fido di famiglia, al quale Alessia concede senza ombra di dubbio tutta la scena con alla base un panorama mozzafiato

LEGGI ANCHE>>> “Fuoco vivo”, Barbara D’Urso gambe pazzesche, ma il sogno è lì: dov’è il reggiseno? – FOTO

Alessia Marcuzzi, bellezza sublime incanta tutti all’istante: che panorama!

PER VEDERE LA FOTO DI ALESSIA MARCUZZI, VAI SU SUCCESSIVO