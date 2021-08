Enzo è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni di The Vampire Diaries. Ultimo ma non per questo meno importante

The Vampire Diaries è stata una delle serie più amate delle ultime generazioni, sia dai più piccoli che dai più grandi: era qualcosa molto di più di una storia di vampiri. Riusciva a creare empatia tra i telespettatori e i personaggi di ogni tipo, quelli buoni ma anche quelli apparentemente cattivi che riscossero un incredibile successo. Tra i tanti protagonisti della serie, nella quinta stagione è arrivato qualcuno che ha conquistato tutti: stiamo parlando di Enzo, amico di Damon Salvatore.

The Vampire Diaries, vi ricordate Enzo? Oggi ha 38 anni

Damon, che aveva dato l’idea di essere stato da solo per decenni, in verità aveva avuto un amico per diversi anni della sua vita. Infatti mentre era prigioniero aveva conosciuto Enzo, e questa cosa viene scoperta nella quinta stagione tramite dei flashback. I due avevano instaurato un rapporto praticamente fraterno, ma poi qualcosa li aveva allontanati. Enzo e Damon si ritrovano nel presente, dopo tantissimo tempo, e lentamente tornano a recuperare il tempo perso. Intanto Enzo si innamora follemente di Bonnie, la strega che oramai è diventata la migliore amica di Damon. I due condividono una bellissima storia d’amore che, come tutte le relazioni, incontra diversi ostacoli lungo la strada. Il suo personaggio cambia tantissimo, si evolve e migliora fino a diventare uno dei più amati di tutta la serie.

Michael Malarkey, l’attore che lo interpretava, oggi ha 38 anni ed è ancora molto seguito sui social. Sul suo profilo di Instagram condivide spesso momenti di vita quotidiana insieme alla sua famiglia e alle persone a cui tiene di più in assoluto.