Vi ricordate Elena Gilbert di The Vampire Diaries? Era la protagonista assoluta della serie. Oggi Nina Dobrev ha 32 anni ed è felice come mai prima d’ora

The Vampire Diaries è stata una delle serie tv più seguite di qualche anno fa. È cominciata nel lontano 2009, anno piuttosto fortunato per le serie tv, e si è conclusa nel 2017 dopo otto anni intensi e importanti per il cast. La protagonista in assoluto della storia era Elena Gilbert, questa ragazzina che aveva perso i suoi genitori in un incidente stradale. La sua vita si incrocia con quella di Stefan Salvatore, un ragazzo appena arrivato nella sua scuola con lo scopo di conoscerla. Infatti, Stefan, temeva che lei fosse una sua vecchia conoscenza.

Quando Elena conosce Stefan, niente è più lo stesso e la sua vita cambia completamente. Il ragazzo è un vampiro che ha scoperto di lei e l’ha cercata perché Elena è incredibilmente simile alla sua ex fidanzata, Katherine Pierce, la ragazza che lo ha trasformato in un vampiro quando aveva a malapena diciassette anni. Stefan si innamora perdutamente di Elena quando scopre che non solo lei non è Katherine, ma che è completamente diversa da lei. Elena conosce poi suo fratello Damon, un uomo che sembra cattivo ma in verità non lo è. Infatti, a gran sorpresa, a metà serie comincia a provare dei sentimenti per lui ed è proprio con Damon che comincia una relazione duratura. Stefan, invece, ha una storia con la sua migliore amica Caroline.

Nina Dobrev, l’attrice che interpretava Elena Gilbert, oggi ha 32 anni. Era una ragazzina quando prese parte alla serie di vampiri. Su Instagram è molto seguita e la sua carriera sta proseguendo a gonfie vele.