Gli appassionati si stanno preparando per l’inizio del Fantacalcio: la lista dei cinque attaccanti da acquistare durante l’asta.

Comporre un reparto offensivo ricco di attaccanti prolifici è il sogno di ogni fantallenatore. Per cercare di portare a termine questa missione, molto spesso, durante le aste si rinuncia a centrocampisti o difensori di spessore per risparmiare fantamilioni da spendere in attacco. Per il reparto avanzato, le aste sono le più accese e si arrivano a sborsare cifre consistenti.

Fantacalcio, consigli per l’asta: cinque attaccanti da acquistare per la propria rosa

Mancano poco meno di due settimane ai nastri di partenza della nuova Serie A. Sabato 21 agosto gli anticipi del primo turno apriranno, difatti, la stagione.

Come le società stanno preparando, sia dal punto di vista atletico sia dal punto di vista del calciomercato, la nuova stagione anche i fantallenatori stanno studiando le mosse da mettere in pratica durante l’asta. L’obiettivo principale è quello di formare un attacco stellare per cercare di conquistare il maggior numero di bonus di giornata in giornata. Il reparto offensivo, difatti, in molti casi è quello che garantisce molti assist e gol. In vista dell’asta vi proponiamo cinque centravanti pronti a fare la differenza durante il prossimo campionato.

LUIS MURIEL (Atalanta): il centravanti della Dea, lo scorso anno ha dimostrato di essere un top player al Fantacalcio, chiudendo il campionato come giocatore con la fantamedia più alta (8,92). In campo per 36 partite, Muriel ha realizzato 22 reti e 9 assist , una vera e propria certezza per la Dea ed i fantallenatori. Anche quest’anno, il numero 9 nerazzuro si candida per essere tra i migliori giocatori della Serie A.

(Juventus): il fenomeno portoghese è il calciatore più ambito per gli appassionati. Anche lo scorso anno, nonostante il quarto posto della Vecchia Signora, Cr7 ha portato a casa il titolo di della campionato con un bottino di a cui si aggiungono anche due servizi per i compagni. Con l’arrivo di a Torino, Ronaldo potrebbe addirittura migliorare il suo score. DOMENICO BERARDI (Sassuolo): dopo la vittoria degli Europei con la Nazionale italiana, l’esterno offensivo è pronto per una nuova stagione da protagonista , come quella chiusasi a maggio. Berardi è stato chiamato in causa in 30 occasioni mettendo a segno 17 gol e 7 assist . Oltre ad essere un punto fermo del club emiliano, il calciatore classe 1994 è il rigorista designato, circostanza che può essere determinante al Fantacalcio.

(Fiorentina): il centravanti classe si è rivelato la sorpresa dello scorso campionato. Dopo un avvio di campionato sottotono, Vlahovic ha trascinato la Fiorentina iscrivendosi nel tabellino dei marcatori per ben 21 volte ed ha realizzato due assist in 37 gare. Il cambio sulla panchina Viola, con l’arrivo di Italiano, potrebbe essere l’occasione per il giovane centravanti di mettersi ancora in mostra. CIRO IMMOBILE (Lazio): il centravanti biancoceleste è uno dei punti fermi del Fantacalcio. Negli ultimi anni ha sempre dimostrato il suo valore segnando caterve di gol. Lo scorso anno ha chiuso il campionato con 20 realizzazioni e ben 6 assist. Sul suo ruolino di marcia, però, hanno pesato alcuni errori dal dischetto: dagli undici metri sono 4 le reti realizzate sugli 8 penalty battuti. Nonostante questi errori, Immobile rimane il rigorista della Lazio.

I giocatori sopracitati sono sicuramente tra i centravanti più ambiti al Fantacalcio ed il loro valore potrebbe portare ad aste accese ed una spesa importante per i fantallenatori che potrebbe essere ripagata nel corso della stagione.