Vi ricordate Damon Salvatore di The Vampire Diaries? Oggi Ian Somerhalder, l’attore che lo interpretava, ha 42 anni. Il tempo sembra essere non passato per lui

Vi ricordate Damon Salvatore? Era uno dei protagonisti di The Vampire Diaries, la serie tv che è andata in onda dal 2009 al 2017. Sono trascorsi quattro anni dalla fine e ancora oggi i personaggi sono molto seguiti sui social, in particolare modo Ian Somerhalder che durante gli anni della serie ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone. Divenne l’idolo di tantissime ragazzine che ancora oggi seguono le sue vicissitudini su Instagram con costanza e con affetto.

The Vampire Diaries, vi ricordate Damon Salvatore? Oggi ha 42 anni

Durante la serie, Ian ha avuto una relazione importante con la sua collega Nina Dobrev, la comprotagonista. Sembravano molto felici e innamorati, ma poi la vita li ha portati su due strade differenti ancor prima che la serie giungesse al termine. Ian interpretava Damon, che arriva nella serie alla fine del primo episodio come fratello di Stefan. All’inizio sembra il cattivo della storia, poi con il passare delle puntate scopriamo in lui un animo buono e gentile. Lui e Stefan erano stati innamorati della stessa donna che li aveva trasformati in vampiri, e da più di un secolo tra di loro c’era troppo astio e rancore per come erano andate le cose. I due si ritrovano, o almeno fino a quando non si ritrovano a contendersi la stessa donna.

Ian Somerhalder, l’attore che lo interpretava, oggi ha 42 anni. Ha un figlio meraviglioso ed è felicemente sposato con Nikki Reed, sua collega e attrice cha ha conosciuto oramai un po’ di anni fa.