Grande eccitazione per l’avvenuta inaugurazione del primo store dedito al make-up maschile. War Paint For Men apre le sue porte all’assoluta libertà di esprimersi.

Ha aperto le sue porte al pubblico esattamente due settimane fa, alla fine del mese di luglio 2021, il primo store al mondo interamente dedicato al make-up maschile. Sulle orme di infinite ispirazioni suscitate da intramontabili personaggi appartenenti a passate quanto gloriose generazioni, ai più contemporanei, nel mondo dello spettacolo, il celebre marchio di War Paint For Men si immola affinché un sogno dapprima trattenuto nel cassetto, o forse riservato principalmente a poche élite, possa divenire ad oggi finalmente una realtà e portata di tutti.

Da iconiche personalità totalmente introiettate nella storia della musica riconosciute in tutto il globo, quali Freddie Mercury e David Bowie, ai rappresentati della stessa musica italiana, come Achille Lauro, agli ancor più proiettati su scala internazionale come il coraggioso e geniale Damiano principale esponente del gruppo vincente agli Eurovision 2021, dei “Maneskin“, il primo store di sempre in tale ambito si appresta a soddisfare le più disparante esigenze per sfoggiare al meglio la proprio personalità.

War Paint For Men, inaugurato il primo store dedito al make-up per uomini

“Qualcosa di grande sta per succedere“. Si era espresso così il marchio poco prima dell’inaugurazione ufficiale avventura nella città europea per eccellenza, volta alla modernità. Londra, e con ancor più precisione: 29, Carnaby Street. E’ questo l’indirizzo in cui il negozio di prodotti di beauty e dedito alla propagazione di sfaccettati consigli sul make-up per uomini, e molto altro ancora, si dimostra pronto adesso ad illustrare nella sua interezza ciascuna delle sue più salienti novità.

La pagina ufficiale su Instagram del brand, @warpaintformen, pare abbia sponsorizzato al meglio tale apertura. Non tralasciando di documentare al tempo stesso la sua elegante attenzione al design del loco, quanto delle sue più nobili intenzioni, pronte mai come ora a valorizzare l’esigenza ormai divenuta assoluta di soddisfare la più totale libertà d’espressione di ognuno. In conclusione, uno dei dettagli più all’avanguardia dell’iniziativa londinese è quello volto a non limitare la domanda da parte della sua clientela.

Con una prolifica serie di tutorial pubblici a completa disposizione della sua clientela, una studiata mixture di fondotinta adatta ad ogni tipologia di persona e carnagione, sentenzia un passo avanti nella storia impossibile da non elogiare. In soli quindici giorni il marchio ha difatti superato, da testimonianza, un quantitativo di visite e richieste fuori dal comune.