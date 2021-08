Calciomercato Inter, spunta la notizia dell’acquisto di Edin Dzeko: il fuoriclasse bosniaco è pronto a lasciare la Roma per il club neroazzurro

Sganciata la bomba in merito ad Edin Dzeko, il fuoriclasse della Roma che potrebbe ben presto dire addio alla maglia giallorossa. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha comunicato tramite Twitter quella che ormai sembra essere una notizia più che certa. L’Inter, a fronte della possibile cessione di Lukako, avrebbe avanzato un’offerta più che allettante all’attaccante bosniaco, che con la maglia della Roma ha stabilito numerosi record. Secondo le fonti, per Dzeko sarebbe già pronto il contratto che prevede un ingaggio pari a 4,5 milioni di euro a stagione. Proprio ieri, stando alla testimonianza di Gianluca Di Marzio, le due squadre si sarebbero confrontate in merito al trasferimento del calciatore. I dettagli.

Calciomercato, pronto il nuovo contratto per l’ex gioiello della Roma: dove andrà

“Dzeko all’Inter, contratto biennale. C’è l’ok del calciatore e i club hanno avuto il primo contatto diretto ieri. La Roma sta lavorando per trovare il sostituto“: queste le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Gianluca Di Marzio tramite Twitter. In vista dell’imminente di Romelu Lukaku, il club milanese sarebbe pronto ad offrire un ingaggio di 4,5 milioni di euro all’attaccante bosniaco, che con la Roma ha indossato la fascia di capitano nella stagione 2019-2020. Dzeko, che ha raggiunto la terza posizione nella classifica dei migliori marcatori del club giallorosso, sarebbe senza dubbio un degno sostituto del belga.

Con la Roma, la squadra di cui fa parte fin dal 2015, il bosniaco ha segnato ben 85 reti, disputando circa 200 partite in campionato. L’ultima stagione di Dzeko con la maglia giallorossa, tuttavia, non si è svolta nel migliore dei modi. L’attaccante, che si è scontrato più volte con l’allenatore Fonseca, ha visto addirittura revocata la fascia di capitano. L’Inter, che avrebbe contattato la società capitolina proprio ieri, sarebbe pronta ad accogliere il calciatore, così da completare il reparto d’attacco.

Nel piano del club neroazzurro, tuttavia, non ci sarebbe solamente Dzeko, ma anche il colombiano Duvan Zapata. Secondo le voci, la trattativa con l’Atalanta potrebbe concludersi con un prestito con obbligo di riscatto.