Laura Pausini è una delle cantanti più amate d’Italia, senza ombra di dubbio. Sui social è molto seguita e ce la mette tutta per mandare dei messaggi positivi ai suoi followers

Laura Pausini è senza ombra di dubbio uno degli artisti più amati del panorama musicale. Ha conquistato tutti quando tantissimi anni fa ha partecipato al Festival di Sanremo che era ancora una ragazzina: non aveva idea di quello che il futuro le avrebbe riservato e ancora oggi fa fatica a credere di tutto il successo che l’ha travolta da un momento all’altro, rendendola così popolare qui in Italia sia tra i giovani che tra i più grandi. A distanza di tutto questo tempo, il suo successo si è soltanto ampliato.

Laura Pausini, il post dedicato alla giornata internazionale dei nostri amici a quattro zampe

Laura è diventata molto social negli ultimi anni, con i suoi followers condivide sprazzi di vita quotidiana, condivide la sua musica ma anche tante riflessioni. Come ad esempio ha fatto oggi, che è la giornata internazionale dei cani. Ha voluto spendere qualche parola sul legame forte che ha con i nostri amici a quattro zampe, raccontando un simpatico aneddoto di una volta quando era sul set di uno shooting. Per Laura gli animali sono molto importanti, e fin da quando ha dato alla luce la piccola Paola, si è impegnata tantissimo per trasmettere a sua figlia la stessa devozione e lo stesso affetto, ma soprattutto lo stesso rispetto che lei riserva agli animali.

Nello scatto Laura ha un bellissimo cappotto addosso ed è immersa tra la natura: tra le mani stringe due guinzagli con i quali porta a spasso due meravigliosi cagnolini.