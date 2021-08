“Sarebbe bello vederti senza..”, Federica Panicucci, la FOTO scatena il panico. Il dettaglio non sfugge

Federica Panicucci ha postato uno scatto che ha immediatamente scatenato le reazioni degli utenti: impossibile non notare quel dettaglio

Federica Panicucci si sta godendo le ultime giornate d’estate assieme al compagno Marco Bacini. L’imprenditore milanese, più giovane della conduttrice di quasi dieci anni, è al suo fianco ormai da diverso tempo, e la sintonia di coppia non sembra mai venir meno. La Panicucci, a settembre, tornerà al timone del fortunatissimo programma “Mattino Cinque“, da lei condotto fin dal lontano 2008. Il format, che quest’anno ha registrato picchi di share a dir poco sorprendenti, non potrebbe fare a meno del suo volto di punta. I fan, che amano la Panicucci, la seguono anche attraverso il profilo di Instagram: l’ultimo post, nello specifico, li ha davvero sconvolti.

Federica Panicucci, la FOTO scatena il panico. Il dettaglio non sfugge

La nuova stagione televisiva riaprirà i battenti a settembre, e non mancherà di portare importantissime novità nell’ambito dei palinsesti Mediaset. Alcuni programmi, tuttavia, rappresentano ormai un porto sicuro per Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di riconfermare i prodotti di punta di Mediaset. Tra questi, non può mancare “Mattino Cinque”, la trasmissione di Federica Panicucci che ormai da tanti anni raccoglie un gran numero di telespettatori nella fascia mattutina. La conduttrice, impaziente di tornare al lavoro, si sta godendo gli ultimi giorni di mare assieme a Marco Bacini.

Nell’ultimo post condiviso dalla Panicucci, lei e il compagno sorridono affabili di fronte all’obiettivo, dando prova della complicità e dell’amore che li unisce. Federica, in splendida forma, è una visione celestiale per gli utenti, i quali, tuttavia, non hanno mancato di notare un dettaglio impossibile da tralasciare. Le critiche nei commenti non si sono fatte attendere.

“Perché metti sempre gli occhiali? Sarebbe bello vederti senza. Un abbraccio“: questa l’osservazione di un fan, che tuttavia ha lasciato intendere la propria ammirazione nei confronti della conduttrice. Il post, già cliccatissimo, sta scatenando una valanga di reazioni.