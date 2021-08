Elisa Isoardi torna al suo grande amore: la cucina. Per tutti i suoi fan consigli preziosissimi ed un look che fa diventare la temperatura bollente

Che la cucina sia una grande passione per Elisa Isoardi non è un mistero. La bella conduttrice, ex volto de “La prova del cuoco” è ancora in cerca di una collocazione in tv. Del suo futuro in Mediaset si è parlato diverse volte ma per il momento non ci sono conferme sul suo ruolo.

E così lei torna alle origini. Si cimenta in cucina e dispensa consigli ai suoi follower. Del resto lei è un’esperta ed ecco che il ruolo di food influencer le calza a pennello. Lo spettacolo però è ad alto tasso erotico ed i follower si distraggono.

NON PERDERTI ANCHE –> Cecilia Rodriguez, non solo Ignazio Moser: beccata in FOTO con due amori

Elisa Isoardi in cucina: sensualità allo stato puro

PER VEDERE IL VIDEO DI ELISA ISOARDI VAI SU SUCCESSIVO