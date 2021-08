Monica Bertini si dedica un po’ di relax in bikini, web in estasi per la sua seducente bellezza. Il primo piano rivela il lato A da infarto: pazzesca

Al timone di “Pressing – Prima Serata” al fianco di Massimo Callegari, in onda su Rete 4 dal 22 agosto, Monica Bertini continua a rappresentare un alto esempio di professionalità in ambito televisivo. Tra le giornaliste sportive più apprezzate, unisce competenze ed eleganza, trasformando l’informazione in una gradevole visione di intrattenimento.

Qualità acquisite attraverso una lunga gavetta, per un curriculum da conduttrice eccezionalmente completo nel suo campo. “Sportitalia24“, “SkySport24“, “Serie A Live“, “Sport Mediaset“, “Pressing Serie A“, e tantissime rilevanti partecipazioni nei panni di preparata opinionista, la presentatrice ha collaborato con le maggiori reti, conquistando il suo fedele pubblico.

Notorietà che evidenzia anche su Instagram, dove condivide immagini legate al suo lavoro, totalizzando il numero di 380 mila followers. L’ultimo scatto pubblicato esula dal contesto giornalistico, e riguarda il suo pomeriggio di relax trascorso in bikini, per l’ammirazione dei fan.

Monica Bertini, primo piano di fuoco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Occhiali da sole, capelli raccolti e bikini con tanto di paillettes luminose: Monica Bertini si mostra in un look decisamente differente dal solito su Instagram, per una giornata all’insegna del meritato riposo.

Rilassata e sorridente, si mostra all’obiettivo in tutta la sua strabiliante bellezza, sfoggiando la pelle radiosa ed il solito raffinato fascino che la contraddistingue. L’inquadratura del primo piano comprende la scollatura del costume, che esibisce le curve esplosive della conduttrice, per un’esplosione di sensualità che stupisce i fan.

“Dopo un po’ di relax corro a vedere i sorteggi di Champions League“, anche lontano dagli sudi televisivi, la giornalista mantiene l’attenzione fissa sulle novità calcistiche, in attesa di discuterne nella prossima puntata di “Pressing – Prima Serata”, in onda domenica 29 agosto su Rete 4.

“Semplicemente Stupenda“, “Sei bellissima e bravissima“, “Sogno impossibile“: sono i commenti degli utenti sul social, che ne ammirano anche le indiscutibili doti estetiche.