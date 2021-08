“Sei un esempio per tutte”, Mauraian il dècollète super abbronzato scatena i likes: zoom inevitabile – FOTO

La fashion blogger, Mauraian ha racimolato una “tempesta” di likes grazie ad un primo piano da capogiro: i dettagli di un’abbronzatura speciale.

Delirio ed emozioni a non finire nell’ultima pubblicazione via social di Mauraian, meglio conosciuta come la “principessa” alla moda. Amante dei blogger e dei ritagli fashion di contorno.

La ragazza in questione è diventata celebre per i suoi scatti sensuali su Instagram, che si intervallano a foto ricordo con la sua migliore “amica” di famiglia, la piccola Anna. Tanti i likes raccolti nelle ultime settimane, dove Mauraian ha trascorso giornate di relax e divertimento insieme alla bambina.

Al di là di un legame familiare abbastanza forte ed efficiente, la fashion blogger continua a pensare al suo futuro. In attesa di una chiamata importante nel mondo che per lei conta tantissimo, la web influencer è impegnata molto spesso sui social, nel tentativo di aumentare un appeal dal valore di 52,7 K

Mauraian, il primo piano manda in tilt i fan: favolosa

