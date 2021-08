Giorgia Rossi ha condiviso un nuovo scatto sul web in cui si è mostrata bellissima. Il look ipnotizza i fan. Subito è boom di like e commenti.

Fisico pazzesco, biondissima, viso angelico. Giorgia Rossi non smette mai di stupire i fan con i suoi incredibili scatti condivisi dalla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 432mila follower. 34 anni, di Roma, la Rossi è nota per il suo lavoro nel giornalismo sportivo che l’ha vista condurre note trasmissioni su emittenti del calibro di Sky e Mediaset.

Dal 2021 fa parte del team di DAZN, piattaforma dedicata al mondo dello sport, un sogno diventato per lei realtà. Da sempre ha desiderato infatti condurre le partite e vivere l’adrenalina pre gara, alla stregua dei calciatori.

Al timone del format ha ammaliato il pubblico con la sua bellezza e il suo talento che sovente la considera l’antagonista di Diletta Leotta, collega diventata nota come lei nel mondo della conduzione sportiva.

L’appellativo non è stata accolto positivamente da Giorgia che ha sottolineato di recente come il paragone tra colleghi sia sbagliato e come apprezzi il lavoro di Diletta.

Giorgia Rossi: mise rovente, fan ipnotizzati

