William e Kate, la lite più furente: il matrimonio a rischio, il retroscena

William e Kate si mostrano sempre più affiatati, tanto che sono tra le coppie più apprezzate a livello globale. Tuttavia un avvenimento ha rischiato di incrinare il loro idillio d’amore.

Regali, famosi in tutto il mondo e uniti da un profondo amore. William e Kate Middleton in questi anni sono diventati l’esempio di un rapporto duraturo e intenso tanto da essere considerati una delle coppie più belle della Royal Family.

La loro storia inizia vent’anni fa tra i corridoi dell’Università di Sant. Andrew dove erano stati colpiti da un reciproco colpo di fulmine. Dall’epoca degli studi a oggi il loro rapporto si è consolidato portandoli a sposarsi nel 2011 e a dare alla luce tre splendidi figli, George, Charlotte e Louis.

Tuttavia al tempo del loro fidanzamento, il concatenarsi di una serie di eventi ha rischiato di mandare a monte la favola dei Duchi di Cambridge.

William e Kate: la discussione più pesante, rapporto a rischio

William e Kate si sono mostrati felici e innamorati nei dieci anni trascorsi dalle nozze. Tuttavia emerge un retroscena da brivido in merito a un pesante scontro che avrebbe messo in pericolo il loro idillio. Tutto si era verificato a seguito della proposta di matrimonio del Duca alla Middleton, avvenuta in Kenya nell’ottobre del 2010.

Secondo quanto rivelato dal Daily Express, la lieta notizia era stata annunciata con sette giorni di ritardo a causa di un duro scontro tra i due fidanzati creatosi per via di una foto. Si trattava di uno scatto che ritraeva la futura Duchessa intenta a giocare a tennis con i fratelli.

Gli avvocati di Kate erano riusciti a evitare il peggio scongiurando l’ipotesi che finisse nelle grinfie della stampa. Oltre a questo si era aggiunto un risarcimento morale per la Middleton pari a 5mila sterline, donate in beneficenza.

La foto non aveva nessun dettaglio particolare e per Kate la questione si era chiusa al meglio. Ma per William non era così in quanto sentiva il desiderio di rivalersi contro il paparazzo che aveva pizzicato la futura consorte in un momento privato.

Le diverse posizioni tra i due portarono a una lite pesante la cui conseguenza era stata lo slittamento di una settimana dell’annuncio di fidanzamento. Ma ben presto la pace si era ristabilita tra i futuri consorti e nel novembre 2010 l’annuncio delle nozze era stato comunicato al mondo.

Kate aveva così tirato un sospiro di sollievo, preparandosi alla cerimonia e alla favola che avrebbe vissuto negli anni successivi.