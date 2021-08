Maddalena Corvaglia, qualche istante fa, ha condiviso alcune foto mostruose sul suo profilo: la showgirl fa anche una domanda interessante ai suoi followers.

Maddalena Corvaglia ha riacceso nuovamente i rumors: la showgirl, la scorsa settimana, è stata paparazzata in barca con Paolo Berlusconi. I due hanno ben 30 anni di differenza e hanno trascorso alcune ore di relax portandosi anche i figli. La nativa di Galatina aveva provato in più di un’occasione a spegnere sul nascere queste voci.

Tralasciando le notizie di gossip, vediamo come l’ex Velina di ‘Striscia la notizia’ continua ad infiammare il mondo dei social network.La Corvaglia, proprio qualche istante fa, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie in bikini mettendo in mostra tutta la sua mercanzia. La 41enne ama interagire con i suoi followers e ha anche posto a tutti una domanda alquanto particolare tramite la sua didascalia.

Maddalena Corvaglia in costume è devastante: fisico spettacolare

Maddalena ha postato alcune fotografie in bikini che sono semplicemente irreali. Gli anni passano per tutti, ma non per la Corvaglia: proprio come quando ballava sui banconi del programma satirico di Mediaset, la showgirl vanta un fisico che definirlo perfetto non è un’eresia.

I lineamenti così perfetti, il décolleté atomico e l’addome da paura lasciano a bocca aperta i numerosi seguaci. “Voglia di PREPARARE LE VALIGIE come sempre scarsa. Voi a quale gruppo appartenete? A oppure B? A: Quelli che preparano la valigia con largo anticipo…B. O quelli che si riducono sempre all’ultimo??“: questa la domanda posta in didascalia a cui tutti stanno rispondendo.

In uno dei meravigliosi scatti, la 41enne fa vedere a tutti anche il suo panoramico fondoschiena. Le forme mostruose della showgirl sono incantevoli: il suo corpo sembra essere proprio un’opera d’arte in movimento.