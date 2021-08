Salernitana – Roma: le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino dell’anticipo della seconda giornata di Serie A tra Salernitana-Roma, appena terminato.

All’Arechi in scena la seconda giornata di campionato con il posticipo tra Salernitana e Roma. I padroni di casa, tornati in Serie A dopo 23 anni, sono reduci dal ko contro il Bologna e cercano i primi tre punti mentre la Roma di José Mourinho vuole arrivare a punteggio pieno prima della sosta.

Non parte facile il match per la Roma che alla fine del primo tempo non riesce a sbloccare il risultato e non si rende quasi mai pericolosa.

Nella ripresa la Roma passa subito in vantaggio con il gol di Lorenzo Pellegrini che al 48′ dopo un inserimento, stoppa e di sinistro al volo batte Belec.

Al 52′ raddoppio immediato della Roma con una grande azione: Carles Perez si accentra, scarica su Abraham. Sponda per Mkhitaryan e imbucata per Veretout che batte Belec in spaccata. Azione che si insegna nelle scuole calcio.

Al 69′ va in gol Abraham che cala il tris per i suoi. Azione a destra di Carles Perez, passaggio al limite dell’area e destro che tocca il pallo e batte Belec.

Al 79′ splendido gol di Pellegrini che realizza la sua doppietta personale: di destro piazza la palla nell’angolo più lontano.

Salernitana – Roma: le pagelle e il tabellino

Reti: 48′ e 79′ Pellegrini, 52′ Veretout, 69′ Abraham (R)

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec 6; Aya 5, Gyomber 5, Jaroszynski 5; Kechrida 5 (67′ Zortea 5), M. Coulibaly 5, Di Tacchio 5.5, L. Coulibaly 6 (55’ Simy 5.5), Ruggeri 5; Obi 6 (67′ Capezzi 5.5); Bonazzoli 5.5 (84′ Kristoffersen sv). All.: Castori. A disposizione: Fiorillo, Russo, Schiavone, Iannone, Kastanos.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Ibanez 6, Vina 7 (82′ Calafiori sv); Cristante 6, Veretout 7.5; Perez 6.5 (77′ Shomurodov sv), Pellegrini 8, Mkhitaryan 6.5 (70′ El Shaarawy 6); Abraham 7 (82′ Mayoral sv). All. Mourinho. A disposizione: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Bove, Zalewski

Arbitro: Abisso

Ammonito: Bonazzoli, Carles Perez, Aya, Mkhitaryan

Nella prossima gara la Roma ospiterà in casa il Sassuolo mentre la Salernitana, invece, giocherà contro il Torino.