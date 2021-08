Emerge un retroscena sui funerali del Principe Filippo. L’assenza di Meghan alla cerimonia ha sollevato tutta la Royal Family. Ecco il perché.

Tensioni, dissidi e retroscena inaspettati. La spaccatura tra la Royal Family e i Duchi di Sussex sono una costante negli ultimi mesi diventando il fulcro del gossip a livello planetario. Rivelazioni inedite, colpi di scena e indiscrezioni sono all’ordine del giorno tanto da far sì che la faida tra i reali sia spesso tra i trend di Google.

Questa volta a catturare l’attenzione è uno scoop legato ai funerali del Principe Filippo, mancato lo scorso nove aprile 2021. A rivelare l’indiscrezione sono gli autori della biografia dei Duchi ribelli, Omid Scobie e Carolyn Durand.

L’opera è prossima ad uscire con una nuova edizione tascabile che per l’occasione è stata aggiornata con nuovo capitolo finale in cui vengono ripercorsi gli ultimi risvolti. Proprio in queste pagine sarebbe riportata la vicenda che lega i funerali di Filippo all’assenza di Meghan Markle.

Royal Family: l’assenza di Meghan e quel grande sollievo

“The Firm”, in italiano la ditta, è il soprannome scelto dalla Royal Family per denominare Meghan Markle. Ed è proprio la moglie di Harry la protagonista del nuovo scoop che sta interessando in queste ore il gossip, lasciando il pubblico senza fiato.

Il retroscena, contenuto nella biografia dei Sussex aggiornata, riguarda il sospiro di sollievo dei reali a seguito dell’assenza di Meghan ai funerali del Principe Filippo, tenutesi a Windsor lo scorso 17 aprile.

All’epoca la moglie di Harry era incinta della secondogenita e pertanto le era stato sconsigliato dai medici di sottoporsi al lungo viaggio che avrebbe dovuto affrontare per recarsi a Londra. I Duchi si sono infatti trasferiti negli Stati Uniti dopo l’addio a Buckingham Palace.

La scelta della Markle di non presenziare alla cerimonia funebre e lasciare partire il marito da solo avrebbe sollevato molti dei reali, preoccupati che potesse trasformare tutto in uno show. A Londra da solo inoltre Harry sarebbe riuscito a sciogliere il gelo creatosi con i suoi familiari.

Tutta le tensioni del Sussex con i parenti si sono inasprite a seguito della notizia bomba della sua autobiografia in uscita prossimamente. Una novità che ha fatto tremare palazzo lasciando i reali spiazzati.