Laura D’Amore, in bikini sfodera regala le sue curve da capogiro ai fan. La sexy hostess blocca il web con la sua sensualità: boom di like

Milano, Roma, Catania: i post condivisi dall’inarrrestabile Laura D’Amore hanno le più disparate provenienze. Complice la sua professione, che l’ha resa famosa sul web come la hostess più sexy di Italia, è uno spirito nomade in continua esplorazione.

Aspetto della sua personalità evidenziato fin dalla giovinezza, quando l’influencer di origini pugliesi residente in Sicilia consegue la laurea in Marketing e Pubblicità a Perugia, per iniziare subito a viaggiare all’estero.

Prima Polonia, poi Repubblica Dominicana: l’amore per i viaggi diventa una certezza, tanto da trasformarsi in lavoro di rientro in Italia. Diventa assistente di volo, senza rinunciare alla passione per la moda che continua a coltivare, insieme a tutto ciò che concerne l’immagine, tanto da ottenere il successo di cui gode oggi su Instagram.

Sono 820 mila i followers che seguono la sua pagina, che ne ammirano la bellezza sopra le righe, affascinante e conturbante. L’ultimo scatto pubblicato dalla catanese raggiunge i fan da Palma de Mallorca, in un bikini che rivela le curve procaci della sua avvenente silhouette.

Laura D’Amore, silhouette esplosiva

“Green and Gold“, due parole descrivono lo scatto di Laura D’Amore, che non ne lascia neanche una ai followers, rimasti attoniti davanti a tanta sensualità. Appoggiata alla parete, offre il profilo del suo corpo scolpito, esibendo le forme che contraddistinguono la sua splendida bellezza. Il bikini verde esalta le sue curve perfette, impreziosito dai dettagli in oro che pendono ai bordi, rendendo ancora più magnetica la sua visione.

Lato A esplosivo, vita sottile, glutei esplosivi: il fisico della hostess supera la più audace immaginazione, rappresentando un sogno di seduzione per i numerosi fan. E se il corpo richiede l’attenzione del web, i lineamenti del suo viso angelico impongono ammirazione.

Gli occhi azzurri sprigionano luce, come l’irresistibile sorriso, che conquista gli utenti: “La Perfezione“, “Meravigliosa“, “Wow bellissima“.