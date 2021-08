Fedez ha condiviso un nuovo video sui social che ha fatto impazzire il web. L’omaggio dedicato a Chiara Ferragni ha spiazzato tutti.

Famosi, uniti da un forte amore, sempre con i riflettori puntati. Fedez e Chiara Ferragni sono da tempo una delle coppie più amate in Italia. I “Ferragnez”, l’appellativo utilizzato per denominarli, non sono solo capaci di sfornare continui successi, ma sono anche fonte d’intrattenimento che tiene incollati agli schermi milioni di utenti.

Nelle loro seguitissime pagine Instagram, condividono quotidiani momenti di vita trascorsa tra impegni lavorativi e i loro bimbi, Vittoria e Leone. A catturare l’attenzione in particolare l’ultimo post di Fedez dedicato alla moglie in cui l’ha omaggiata con un contenuto inedito. I fan sono stati conquistati dal breve video che il rapper ha dedicato alla consorte, tanto che il post ha superato il milione di visualizzazioni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Paola di Benedetto, il body è troppo sgambato. La visione è vietata ai minori di 18 anni – FOTO

Fedez e le riprese a Chiara Ferragni: quel video che conquista il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Michelle ad Aurora: “ma non hai nulla sotto all’accappatoio”, la Ramazzotti apre tutto e risponde così – VIDEO

“Chiara una di noi”, “Capolavoro”, “Troppo forte”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto all’ultimo post condiviso da Fedez su Instagram. Si tratta di un breve video che ha come protagonista Chiara Ferragni ripresa in una veste inaspettata.

“Riassunto di una pazza estate”, la didascalia del rapper al post che ha scatenato i fan conquistati dall’influencer. Le immagini mostrano la moglie dell’artista in diverse occasioni intenta a dormire. Dal divano, alla macchina, al tavolo, la Ferragni è ritratta intenta a riposarsi nelle location più disparate.

La moglie reagisce al meglio al video commentando il contenuto: “Perfetto topino”. A queste parole se ne uniscono molte altre in apprezzamento del post anche se non mancano commenti negativi. Alcuni fan si mostrano preoccupati per la Ferragni e credono che presto si vendicherà del video postato dal marito.

Tra amatori e detrattori della coppia, la certezza è che il loro rapporto è sempre più spensierato e affiatato. Intanto i Ferragnez si sono mostrati intenti a rincasare dopo alcuni giorni trascorsi in vacanza.