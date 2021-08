Giulia De Lellis ieri ha vissuto un’emozione indescrivibile: sua sorella si è sposata e ha fatto del suo meglio per rendere questo giorno indimenticabile

Giulia De Lellis ieri ha vissuto una delle giornate più emozionanti di tutta la sua vita. Sua sorella Veronica si è sposata. Le due hanno un legame meraviglioso e lo hanno sempre dimostrato sui social in questi anni, in particolar modo da quando Veronica è diventata mamma e le ha regalato la gioia di diventare zia di Matilde e poi di Penelope. Giulia ha trascorso gli ultimi anni a coccolarle, ma adesso è arrivato il momento di coccolare la loro mamma che ieri ha coronato il suo sogno d’amore con Giuseppe.

Giulia De Lellis: sua sorella Veronica si è sposata

Giulia ha trascorso gli ultimi mesi a sistemare nei minimi dettagli tutto per rendere questo matrimonio perfetto, e anche se le storie su Instagram sono state poche, pare proprio che lo sia stato a giudicare da quel poco che abbiamo avuto l’onore di vedere. Giulia era splendida, vestita con un abito verde bottiglia proprio come il resto delle damigelle. Ha pubblicato qualche scatto su Instagram alla fine della giornata, le foto sono state scattate da Giacomo, tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Tutto è stato curato alla perfezione, d’altronde Giulia si è auto definita la wedding planner di queste nozze e pare proprio che sia stata promossa a pieni voti. “Ero così emozionata che non riuscivo a tenere il telefono in mano, non pensavo che fosse così forte come sensazione“.

Al suo fianco c’era Carlo Beretta, che oramai da un anno è fidanzato con lei. I due sono ogni giorno sempre più affiatati e complici e magari chissà: anche loro potrebbero colorare presto questo sogno.