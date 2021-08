Beautiful, anticipazioni americane: ritorno di fiamma per Donna ed Eric? L’indiscrezione

Beautiful, anticipazioni americane: ritorno di fiamma per Donna ed Eric? Ecco quello che potrebbe succedere tra i due.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Donna ed Eric riavvicinarsi a causa delle macchinazioni di Quinn e Shauna. Il Forrester ha scoperto che la Fulton ha ingannato Ridge per sposarlo in gran fretta a Las Vegas, ma non sa che anche sua moglie è coinvolta nel piano. Nonostante sia all’oscuro di questa importante informazione, tuttavia, Eric è piuttosto deluso dal comportamento di Quinn. Shauna è la migliore amica della Fuller, ma Brooke e Ridge stanno insieme da molto prima che lei entrasse nelle loro vite ed Eric vorrebbe che sua moglie accettasse il fatto che la Logan fa parte della famiglia.

l riavvicinamento con Donna arriva quasi per caso. I due sono stati sposati in passato e tra di loro c’è ancora molta complicità ed affetto reciproco. Che sia destinato a sfociare in qualcosa di più? Scopriamolo.

Beautiful, anticipazioni americane: c’è speranza per Donna ed Eric?

Come facilmente prevedibile, il ritorno sulle scene di Donna ed il suo riavvicinamento ad Eric ha suscitato molto scalpore. Molti si chiedono ora se la Logan approfitterà della crisi matrimoniale di Eric e Quinn per provare a riconquistare il Forrester. Al momento non c’è nulla di confermato, ma i produttori non sembrano escluderlo. Non a caso, nelle puntate che stanno andando in onda in America, il matrimonio tra Eric e Quinn sta giungendo al capolinea a causa dell’infedeltà della Fuller, che ha tradito il marito con Carter. Che ci sia una possibilità per Donna? Sicuramente in Italia non lo scopriremo prima del prossimo anno.

Beautiful va in onda ogni giorno alle ore 13.45 ed è visibile anche ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.