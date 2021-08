“Beautiful”, anticipazioni puntata 20 agosto: Shauna aspetterà Ridge?

Beautiful, anticipazioni 20 agosto: Shauna non vede l’ora di cominciare la sua nuova vita con Ridge, ma…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Shauna annunciare a Ridge la celebrazione del loro matrimonio improvvisato a Los Angeles. Mentre il Forrester era ubriaco, la Fulton ha scritto a Carter tramite il suo telefono, chiedendo all’avvocato di depositare i documenti del divorzio con Brooke. Poi lo ha condotto davanti ad un ufficiante, che – seppur riluttante – li ha dichiarati marito e moglie. Ora il Forrester è sconvolto e Brooke è furiosa: come ha portato Shauna sferrare loro un colpo tanto meschino. L’idea, come sempre, è stata di Quinn, la quale appoggia adesso il matrimonio dell’amica. Eric, invece, dissente e trova una valida alleata in Donna. Che tra i due sia destinato a rinascere qualcosa?

Leggi anche -> Accadde oggi, 20 Agosto. Nasce la cantante Arisa, plurivincitrice del Festival di Sanremo

Beautiful, anticipazioni 20 agosto: Steffy si fida di Finn

Leggi anche -> Era il bambino senza orecchie di Grey’s Anatomy, oggi è un attore famoso. Lo riconoscete? – FOTO

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Shauna sarà pronta ad iniziare la sua nuova vita con Ridge. Il Forrester tuttavia sarà troppo sconvolto dalla notizia delle nozze e ancora troppo legato a Brooke per darle credito. La Fulton gli prometterà dunque di aspettarlo… ma per quanto?

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy continuerà a prendere gli oppiacei prescrittigli da Finn. La Forrester è sotto sedativi, ma continua a stare male a causa dell’incidente avuto in moto. Il dottore le consiglia adesso di prendere antidolorifici più blandi. Se continua su questa strada, infatti, finirà per sviluppare una dipendenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 20 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.