Elodie, cosa succede all’artista? la FOTO che incuriosisce il web

Elodie, la cantante stupisce ancora una volta: lo sguardo ipnotico manda in estasi i milioni di followers.

E’ tra la cantanti italiane più desiderate e seguite sui social, tutti vogliono collaborare con lei…Elodie è un’artista che negli ultimi anni si è affermata; dai suoi esordi – al talent “Amici” – ad oggi, ne ha fatta tanta di strada. Protagonista nell’ultimo “Festival di Sanremo” dove ha dimostrato di essere un’artista completa: la sua esibizione infatti ha lasciato tutti senza parole, un connubio di canto e ballo, unito alla spettacolarizzazione degno delle popstar internazionali.

Elodie insomma conquista giorno dopo giorno ed ogni foto postata sui social delizia i suoi 2,5 milioni di seguaci. Le storie non sono da meno, catturano momenti di vita dell’interprete.

Elodie, lo sguardo ipnotico mette tutti K.O.

La storia risale a poco fa dove viene catturato il viso dell’interprete. Quello che sorprende è lo sguardo: serio e molto pensieroso. Siamo soliti vederla sorridente e più raggiante che mai…qui invece pare ci sia qualcosa che invade la sua mente. Dallo scatto non si vede molto, a quanto pare si trova seduta su un mezzo e indossa una canotta con bretelle sottili e a fantasia sulle tonalità del rosa.

Il trucco è molto leggero, si fa accenno alle labbra nude e lucide con lieve effetto overdrawn lips dato dalla matita. Un filo mascara che intensifica lo sguardo che guarda verso l’orizzonte e non verso la fotocamera, i capelli sono indietro in modo da non occultare il viso. Sicuramente toni e colori diversi dalle foto che siamo soliti vedere, sebbene la cantante romana non posti periodicamente nuovo contenuto, tuttavia i toni sono solitamente più leggeri.

L’ultimo post risale al 19 agosto quando la cantante scatta un selfie mentre si trova sull’Etna, Elodie proprio in quei giorni si trovava alla festa di compleanno di Diletta Leotta. Le due donne sono legate da un intenso rapporto di amicizia.

“Quando pubblica una foto Elodie, si blocca Instagram!!!!” scrive un fan sotto il suo ultimo post, una foto da quasi 200 mila like. Considerazione più veritiera che mai, visto che sotto ogni post le interazioni si contano a fatica.