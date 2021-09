Ivana Mrazova e Luca Onestini in che rapporti sono? La verità su di loro

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati, ma in che rapporti sono oggi? Lo svela il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini. Cos’è accaduto tra di loro?

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti quattro anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. Tra di loro è cominciato tutto in un modo molto innocente e puro: stavano vivendo delle relazioni sbagliate in quel periodo, e trovarono conforto l’uno nell’altro come amici. Una volta usciti dal programma, e chiuse le loro rispettive relazioni, loro cominciarono a frequentarsi e da allora non si sono più lasciati. Sono stati quattro anni incredibili, e tutti pensavano che tra di loro non sarebbe mai finita: così non è stato, perché come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della loro rottura.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, tra di loro è finita per sempre?

Ivana e Luca avevano cominciato a frequentarsi dopo il reality e poi la loro storia era diventata sempre più importante. Hanno trascorso quattro anni meravigliosi insieme, poi qualche settimana fa Luca ha annunciato la loro rottura, dicendo che per tutto questo tempo si sono amati e protetti. Lei, invece, ha ribadito che se fosse stato così, non avrebbero buttato all’aria una storia così importante. Una frecciatina che non è passata inosservata: infatti, il settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha rivelato che i due si sono lasciati in maniera burrascosa e adesso sono in pessimi rapporti. Davvero un peccato, considerando il modo folle e sconsiderato in cui si sono amati in tutti questi anni.

Pare invece che Luca abbia trovato conforto tra le braccia di una nuova ragazza di nome Caterina: diversi segnali sui social suggeriscono al web che i due stanno insieme ma che non hanno ancora intenzione di uscire allo scoperto.