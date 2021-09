“Sto male, ti amo” Miriam Leone, la mano sfiora le labbra: lei è la seduzione.. – FOTO

Miriam Leone, la sua bellezza fa perdere la testa ai fan. Sguardo magnetico e sorriso incantevole, il primo piano dell’attrice ed una sola certezza: nessuna come lei

Era il 2008 quando Miriam Leone si classificò al primo posto nel concorso Miss Italia, aggiudicandosi anche il titolo di Miss Cinema, per divenire successivamente il simbolo di bellezza che tutti conosciamo. Ipnotica in scena, ma anche nella vita di tutti i giorni, l’attrice evidenzia un’aurea di assoluto fascino, che rapisce l’attenzione di chiunque posi lo sguardo su di lei.

Qualità essenziale per chi lavora sul set, accompagnata nel suo caso dalla particolarità dei lineamenti, irripetibili nella loro perfetta armonia. In attesa di tornare al Cinema il 16 dicembre nei panni di Eva Kant, con l’attesissima uscita del film “Diabolik“, continua a essere molto presente sui social, per l’ammirazione dei numerosi fan che la seguono.

Lo fa in un modo del tutto personale ed autentico, mostrandosi nella sua verità, senza servirsi dei filtri, che spesso condizionano la percezione di sè. Una problematica messa in luce dall’attrice con un lungo post volto a sensibilizzare gli utenti: “Ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e … è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità“. Un invito che rinnova ulteriormente con l’ultima serie di scatti condivisa su Instagram, rigorosamente naturale ed irresistibilmente magnetica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Elodie la FOTO dell’estate: bikini bollente che non si dimentica

Miriam Leone, incantevole e naturale perfezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> I Ferragnez allargano la famiglia: c’è Gabriella ed è già una social influencer – FOTO

“Made in Sicily, with Love”, Miriam Leone saluta i fan con una serie di scatti dalla sua terra d’origine, che trasmettono la felicità nel farci sempre ritorno. La Sicilia, che permea anche la bellezza dell’attrice, celebrata nel primo piano condiviso su Instagram, che ne evidenzia la perfezione.

Semplicità è la parola d’ordine nella quotidianità dell’ex Miss Italia, che lascia solo alle occasioni mondane i look più appariscenti, non necessari per sedurre inesorabilmente. Capelli spettinati e lo sguardo verde sempre protagonista, le basta concedersi all’obiettivo senza particolare ostentazione per far innamorare il web con il suo sorriso.

“Meraviglia“, “Sei stupenda“, “Divina“, “Sto male, ti amo“: la sua bellezza fa impazzire i fan, che non possono resistere al suo fascino, per un assicurato boom di like.