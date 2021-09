Le foto con la nuova componente della famiglia stanno già facendo il giro del web, la gioia di Chiara e Fedez è alle stelle.

Il primo settembre non è stato solo l’inizio del periodo lavorativo per molti dopo la fine delle vacanze ma anche quello che è stato definito dai giornali di gossip come il “Ferragnez Day” ovvero l’anniversario delle nozze della coppia d’oro composta da Chiara Ferragni e Fedez.

Tre anni dal loro matrimonio a Noto che ha fatto sognare milioni di follower in tutto il mondo e che anche nelle scorse ore ha rallegrato la loro community con il video della dedica di Fedez che ha regalato a Chiara Ferragni una canzone nuova di zecca cantata dal vivo su una piattaforma sul lago di Como.

Poco importa dunque se il settimanale Chi li ha immortalati nei giorni scorsi intente a litigare a bordo del loro yacht, la celebrazione dell’anniversario ha cancellato ogni nube tra di loro che oggi si stanno godendo la loro nuova stabilità familiare dove Leone e Vittoria sono i nuovi regali che la vita ha loro offerto.

C’è però anche una nuova “nipotina” che si è aggiunta nelle scorse ore in casa Ferragnez, vediamo di chi si stratta.

Chiara e Fedez salutano la nuova nipotina, che spettacolo. Di chi si tratta?

In questi giorni Chiara Ferragni, Fedez e i figli Leone e Vittoria hanno accolto un nuovo membro in famiglia, si tratta di una nuova “nipotina” di nome Gabriella.

Probabilmente sarà una nota rivale dell’amata cagnolina Matilda a cui Chiara è legatissima visto che si tratta di un piccolo cucciolo di bracco di Weimar che ha già un suo profilo Instagram con oltre 13mila follower.

La cagnolina è la nuova new entry della sorella Francesca e del fidanzato Riccardo che hanno deciso di adottare questa nuova componente per rallegrare le loro giornate.

Le foto al parco di Chiara e Fedez assieme alla piccolina di casa hanno ricevuto migliaia di like e commenti davvero entusiasti. Sicuramente come gli altri componenti della famiglia diventerà in breve tempo una star assoluta sui social.