“Sei straordinaria” Elettra Lamborghini, l’abbraccio con LUI – FOTO

La bellissima ex conduttrice di ‘Ex on the beach’ ha pubblicato una foto con il suo “grande amore”… sapete di chi si tratta?

La fantastica regina del twerk è di nuovo con il suo “grande amore” (come scrive lei stessa della didascalia dell’immagine): si tratta del suo adorabile cavallo Dadi.

Il maestoso equino è pezzato ed ha gli occhi azzurri, ma Elettra è ancora più bella quando si mostra nella sua semplicità: nello scatto la vediamo, infatti, con un sorriso smagliante sul volto, mentre indossa una t-shirt bianca, un paio di pantaloni bordeaux e gli stivali beige.

Nella didascalia la Lamborghini ha scritto: “Io e il mio Amore grande Dadi“.

E ancora: “Ogni tanto mi stupisco di quanto sia incredibile che io sul palco sia la regina della sobrietá, mentre nella vita di tutti i giorni sia la cosa meno sexy dell’universo e adori spalare cacca di cavallo”.

