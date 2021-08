“Anche le bionde…”, Elettra Lamborghini spiega il vero significato della “Legge di Keplero”: conducente allibito – VIDEO

La cantante twerkina, Elettra Lamborghini ferma un conducente per strada e tira fuori una spiegazione “hard”: parole vietate ai minori.

Un’Elettra Lamborghini senza filtri, nè pudore ha trascorso una serata fantastica in compagnia delle sue amiche.

Il gruppo “night club” è partito alla conquista delle strade del Paese, con l’obiettivo di rendere l’atmosfera super accattivante. Una sorpresa apprezzata a metà dai tanti fan che hanno commentato il post di “Tik Tok“, la piattaforma dove è stato caricato uno dei video più compromettenti.

La cantante “twerkina” non ha avuto un “filo” di contegno, tirando fuori parole vietate ai minori. In pochi conoscevano questo aspetto segreto del suo tempo libero, durante il quale non si pone obiettivi, puntando alla cosiddetta “conquista del mondo” e in tal caso dei maschietti.

Evidentemente la “musa” canterina non ha perso smalto e confidenza con la malizia. Un modo di fare in generale che ha diviso difatti il web, considerata la sua attuale posizione sociale, di sposata

Elettra Lamborghini, una serata con le amiche con qualche “sbronza” di troppo

