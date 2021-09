L’evento di Dolce&Gabbana a Venezia è stata l’occasione per l’attrice di sfoderare ancora una volta uno dei suoi look più belli, seducente e seduttiva come non mai.

Venezia negli ultimi giorni, anche merito del Festival del Cinema, si è trasformata in un set hollywoodiano dove migliaia di divi del jet set stanno facendo capolino per le vie (ed i canali) della laguna sfoderando alcuni degli abiti più belli nati dalle mani sapienti della nostra prestigiosa sartorialità Made in Italy.

Tra le stelle del cinema nazionale anche la sensualissima Monica Bellucci che ha presenziato in occasione della tre giorni di Dolce&Gabbana che hanno presentato le loro collezioni di pezzi unici, Alta Gioielleria, Alta Sartorialità donna e uomo e la Casa.

L’attrice ha tenuto alta la bandiera italiana arrivando in Piazza San Marco con un completo nero griffato della casa di moda che ha fatto sussultare non pochi fan sui social.

Monica Bellucci vince per leganza, Venezia ha occhi solo per lei

