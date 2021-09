Nunzia De Girolamo di pelle vestita, la gonna lascia intravedere le parti più belle – FOTO

Nunzia De Girolamo ha condiviso nelle sue stories di Instagram vari video e foto mentre è in Calabria e di sera si è vestita tutta di pelle: che spettacolo

La ex deputata Nunzia De Girolamo ha trascorso alcuni giorni in Calabria e di preciso a Cosenza, dove ha fatto “la turista in Italia” con tanto di tour per le strade della città. La bella conduttrice televisiva era in compagnia della figlia Gea e insieme hanno visitato le bellezze delle terre calabresi.

L’abbigliamento della De Girolamo sembrava già richiamare l’autunno ma a quanto pare durante la sera è scesa di molto la temperatura e lei si è vestita di pelle.

Nunzia De Girolamo, la foto di pelle vestita con la gonna corta

