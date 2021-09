“Altissima qualità“, Pamela Prati: il VIDEO al limite mostra tutte le sue grazie. Divina

Pamela Prati ha condiviso su Instagram un video in cui mostra tutte le sue curve: i fan sono praticamente impazziti e l’hanno subissata di complimenti

La prima donna del “Bagalino“, la compagnia di varietà fondata a Roma negli anni ’60, Pamela Prati ha condiviso un video dal sapore decisamente sexy, che i suoi fan su Instagram hanno subissato di complimenti e like, mettendo l’iconico cuoricino di gradimento.

La showgirl è molto amata sui social network, dove pubblica spesso scatti da mille e una notte, anche questi sempre molto amati dai suoi follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Caterina Balivo si mette a mangiare ma accade l’irreparabile – VIDEO

Pamela Prati, il video del balletto scatenato in cui mostra le curve ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Nunzia De Girolamo di pelle vestita, la gonna lascia intravedere le parti più belle – FOTO

Sulle note di “Let me be your woman” di Doja Cat, brano dance uscito quest’anno, la ex modella si è scatenata in un balletto che sexy è dir poco. La bella 62enne in barba all’età che avanza era vestita con stivali alti fino al ginocchio, un corpetto nero e uno slip dello stesso colore.

Praticamente tutte le sue grazie erano in bella mostra per l’immensa gioia dei suoi follower. Anche il pubblico femminile ha apprezzato tanto che una fan ha scritto: “Che eleganza” e lei l’ha anche ringraziata.

Uno dei suoi ammiratori è stato particolarmente entusiasta scrivendo: “Altissima qualità“. La Prati non è più una ragazzina ma il tempo per lei sembra non passare tanto che ha un fisico da urlo da fare invidia alle trentenni.

L’affascinante Pamela era la star della compagnia di varietà fondata a Roma nel 1965 da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci, ovvero il mitico “Bagaglino“. Notata dal primo regista ne divenne così la soubrette, debuttando prima nel 1987 con “Biberon“, in onda su Rai 1 per tre edizioni e poi con lo spettacolo “Crème Caramel“.

Seguì poi l’esperienza de “La sai l’ultima?” con il collega del “Bagalino“, l’attore comico Pippo Franco. Insieme condussero quindi la prima edizione del programma satirico. Era il 1992 e in seguito ha presentato anche le edizioni dei due anni successivi.