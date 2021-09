“Sei bellissima ma…” Paola Di Benedetto, il red carpet più glamour del Lido di Venezia: pura eleganza – FOTO

Paola Di Benedetto. Una regina tra le influencer italiane più gettonate ha incantato la passerella d’ingresso della Mostra del Cinema di Venezia. Un sogno a occhi aperti

Classe 1995, Paola Di Benedetto ha infiammato le pagine del gossip estivo a causa di una sua presunta liaison con Stefano De Martino, ballerino e novello conduttore, ex marito di Belen Rodriguez.

La bella influencer vicentina ha concluso recentemente una relazione con il cantante Federico Rossi. La fine del rapporto è stata annunciata pubblicamente sui rispettivi canali social. Si sono detti addio dopo un legame nato nell’estate 2018. É stata subito caccia al nuovo flirt per entrambi. Tuttavia, Paola Di Benedetto ha bloccato i gossip incalzanti che la riguardavano, smentendo qualsiasi altro coinvolgimento sentimentale. Federico Rossi (ex membro del duo Benji e Fede) ha goduto di un’estate di successo grazie alla hit “Movimento lento”, tormentone degli ultimi mesi, realizzato insieme alla collega Annalisa.

Paola Di Benedetto: una stella tra le stelle alla Mostra del Cinema di Venezia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Cosa ci fa una modella come Paola Di Benedetto alla Mostra Di Venezia dato che il suo lavoro ha poco a che fare con la settima arte? In molti hanno avanzato questa domanda, data la schiera di star del web che hanno invaso la laguna in occasione di un evento tanto prestigioso.

La risposta è semplice. Gli influencer (nel bene o nel male) sono dei personaggi che godono di molta visibilità, soprattutto sui canali social. Con un solo click riescono ad arrivare a milioni di persone. Rappresentano quindi un ghiotto veicolo pubblicitario per molte aziende che bramano di fargli indossare i loro prodotti di punta in modo che possano essere opportunamente sponsorizzati. La Mostra del Cinema di Venezia è sicuramente ad appannaggio di grandi firme.

Così anche Paola Di Benedetto, testimonial di Campari, (seguita su Instagram da oltre 1,7 milioni di utenti su Instagram) ha fatto la sua passerella in grande stile, svelando poi i “segreti” del suo outfit da sogno. Indossava un fasciante e lungo abito da sera, color albicocca, dallo scollo asimetrico, firmato Stella McCartney. Pochi ed essenziali gioielli per lei, solo degli orecchini pendenti di Chopard. Le scarpe, invisibili sotto il vestito, erano di René Caovilla. Il make up essenziale ma elegante era ad opera di Elisa Rampi, lo styling era curato da Paola De Cegli.

L’influencer non ha sfigurato in mezzo a star del cinema internazionali. Una valanga di commenti ha inondato il suo personale profilo Instagram mostrando sincera approvazione. Solo qualcuno fa minimi appunti sul colore dell’abito: “Sei bellissima ma non ti valorizza”. Opinabile pensiero.