Valentina Lodovini torna sul set: sensualità e classe non mancano mai. Che stile, i fan impazziscono

Classe 1978, di origine umbra. Valentina Lodovini è un’attrice nota a livello nazionale e seguita da molte persone anche sui social. L’abbiamo conosciuta grazie alle fiction Io e mamma, Distretto di polizia e Incantesimo.

Da lì la sua vita è cambiata completamente, ha avviato una carriera da artista ed oggi è un’artista di successo. Non solo attrice, ma anche modella. All’età di quarantatré anni posa per brand e campagne pubblicitarie. La sua bellezza è fuori dal tempo e i fan impazziscono per lei.

Valentina Lodovini e lo sguardo mozzafiato – FOTO

Seguita da più di trecentomila follower, Valentina Lodovini è molto attiva sui social dove mostra alcuni scatti mozzafiato sia del tempo libero che del lavoro. Attualmente è impegnata nelle riprese per il film Vicini di casa, il set è ambientato a Roma e saranno protagonisti del progetto Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.

Intanto, Valentina ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram di una campagna pubblicitaria. Si tratta della collezione della nuova stagione per Persona dove l’attrice sfoggia un cappotto color prugna e un paio di tacchi neri.

Lo sguardo è rivolto verso il basso e si intravedono i suoi occhi dolci e mozzafiato, appoggiata alla finestra è intenta a pensare. “Bellissima e affascinante” scrive qualcuno, poi ancora “E tutto il resto è noia”, qualcun altro aggiunge: “Femminilità in persona”. Like e belle parole per un’artista come lei, di classe e mai fuori luogo.

Dopo la pausa estiva è il momento di tornare a lavoro e la Lodovini non vede l’ora di regalare al pubblico grandi emozioni con il nuovo film in arrivo. I fan sono già curiosi di scoprire alcuni dettagli, ma le riprese sono appena iniziate e non è ancora arrivato il tempo dello spoiler.