“Sempre una favola” Rosita Celentano, occhiali da sole e décolleté da urlo: un sogno – FOTO

Rosita Celentano ha condiviso una foto in cui è bellissima: i fan sono impazziti nel commentare il suo scatto su Instagram

L’attrice Rosita Celentano ha pubblicato il suo ultimo bellissimo scatto per la gioia dei suoi fan che l’adorano e la riempiono sempre di complimenti affettuosi.

La figlia della storica coppia di artisti formata da Adriano Celentano e Claudia Mori, oltre a recitare e condurre, canta anche. È infatti del 2019 il suo ultimo singolo “Dal tuo sguardo in poi“. La precedente canzone è del 2005 e si intitola “Non mi pento“, in collaborazione con Loredana Bertè.

Rosita Celentano, la foto con il décolleté da urlo

L’ affascinante autrice di “Grazie a Dio è gay” è vestita con un abitino rosa a pois bianchi che le evidenzia il décolleté e indossa degli occhiali da sole. Quest’ultimi rendono la foto ancora più particolare data la forma a goccia che le sta molto bene. Sono arrivati molti commenti per l’attrice tra cui quello di un utente che scrive: “Sei sempre una favola” ed è certamente come dice il suo follower su Instagram.

La Celentano ha partecipato anche ad alcuni programmi di cucina come “La terra dei cuochi” nel 2013 in onda su Rai 1, dove faceva l’aiuto-cuoca e “Cuochi e fiamme Celebrities nel 2012 su LA7, in cui era una dei concorrenti.

Davvero un’ artista a 360 gradi, che sa fare praticamente tutto: dal canto al cinema passando per la scrittura e la conduzione di alcuni programmi in TV. Da tempo i fan non la vedono sul piccolo schermo e certamente sperano che torni a rallegrare con la sua simpatia le loro giornate magari con un’altra partecipazione in qualche show.

Tra le altre canzoni prodotte dalla figlia del “Molleggiato” c’è il suo primo singolo che risale al 1988, intitolato “Dal tuo sguardo in poi/Dal tuo sguardo in poi (strumentale)” e cantata insieme al noto artista toscano 56enne Marco Masini.