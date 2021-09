Chiara Ferragni stupisce il web con un outfit fuori dal comune, anche lei ha scelto la politica del senza veli. Ecco che look ha sfoggiato

Per Chiara Ferragni le vacanze non sono ancora finite e l’influencer non ha perso occasione di trascorrere il weekend in un altro posto paradisiaco. Dopo essersi rilassata in Sardegna insieme alla sua famiglia per poi passare qualche giorno a Capri con le sue sorelle, a Milano sembra proprio non volerci tornare.

Il fine settimana è stato un modo per fare una rimpatriata a Villa Bonomi. Lì i Ferragnez hanno incontrato la famiglia Ferragni e Lucia.

Chiara Ferragni, il reggiseno non c’è: fuori tutto – FOTO

