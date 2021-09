A una settimana dalla prima puntata del Grande Fratello Vip è stato annunciato il primo concorrente uomo di questa edizione. Di chi si tratta

Inizierà lunedì 13 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip che aprirà -a soli sei mesi dal termine della precedente- nuovamente le porte della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini presenterà il cast che formerà la sesta edizione, affiancato dalle nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nel frattempo gli account social del reality continuano a ufficializzare poco alla volta i nomi dei partecipanti. È la volta del primo uomo di questa nuova edizione.

Primo concorrente uomo annunciato: chi entrerà al GF Vip

Nel corso delle scorse settimane sono state annunciate le prime tre concorrenti vip che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip lunedì 13 settembre.

Si tratta del soprano e attrice Katia Ricciarelli che si metterà alla prova in questa nuova esperienza. Arrivano poi le giovanissime Sophie Codegoni, ex tronista, e l’esperta di reality, influencer e opinionista Soleil Stasi.

Con un nuovo post social il reality ha annunciato il nome del primo uomo che parteciperà a questa sesta edizione, Andrea Casalino. Il suo debutto in televisione è avvenuto tramite Uomini e Donne dove si è fatto conoscere come corteggiatore nel 2010. La sua carriera ha poi sviato sulla recitazione tanto da prendere parte ad alcune fiction come “Squadra Anti-Mafia 8“.

Andrea Casalino è anche esperto di comunicazione come dimostra il suo ruolo da direttore del settore ne La Maison Luigi Convertini. Il pubblico avrà modo di conoscerlo e di vederlo alle prese con le dinamiche del reality di Canale 5.

Nei prossimi giorni saranno annunciati i rimanenti nomi e si conoscerà il cast completo di questa nuova edizione del GF Vip. Alcuni di questi sebbene circolino già sul web non risultano del tutto confermati, le trattative sembrano essere ancora in corso.