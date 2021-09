Rai, l’addio dell’amata conduttrice si fa sempre più vicino: fan in protesta

Uno dei volti più amati della Rai potrebbe presto abbandonare un programma cult del piccolo schermo: i fan si stanno già ribellando al probabile addio

Una delle conduttrici più amate della TV potrebbe presto dire addio al programma da lei condotto da anni. Si tratta di una trasmissione di Rai 3 che i fan adorano.

Quando a ogni fine estate vengono diffusi i nuovi palinsesti televisivi i fan buttano sempre un occhio su chi potrebbe essere sostituito alla conduzione dei loro show preferiti e uno sguardo più attento cade sempre su “Chi l’ha visto?“. Federica Sciarelli infatti potrebbe dire addio al programma che presenta ormai dal 2004.

Le dichiarazioni di Federica Sciarelli sul possibile addio alla Rai e a “Chi l’ha visto?”

Federica Sciarelli ha raccontato personalmente al settimanale patinato “Di Più Tv” del suo possibile addio a Rai 3 e al programma “Chi l’ha visto” e i fan si sono al momento tranquillizzati: “Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti”.

Per ora dunque non ci sarebbe nessun addio dell’amata conduttrice per quanto riguarda la trasmissione storica della Rai che aiuta le persone a ritrovare i cari scomparsi,”Chi l’ha visto“. Un punto di riferimento per molti appassionati di cronaca nera ma anche per chi ha a cuore le sorti di coloro che per un motivo o per un altro spariscono dalla vita delle persone amate non lasciando tracce se stessi e dolore in chi li vuole bene.

In futuro la giornalista Federica Sciarelli però potrebbe lasciare quello che ormai non si può identificare senza pensare a lei.

Dopo 17 anni sarebbe difficile per il pubblico accettare o vedere di buon occhio un’altra persona alla guida della trasmissione di Rai 3 per parlare con professionalità di casi di cronaca recente o altri diventati purtroppo noti in Italia e no solo. Un esempio è la storia di Denise Pipitone ritornata alla ribalta nei mesi scorsi.