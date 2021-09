Pier Silvio Berlusconi è stato in vacanza con la sua famiglia, Silvia Toffanin e i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina nella Riviera ligure, dove ha fatto un gesto incredibile d’amore

La famiglia di Pier Silvio Berlusconi ha trascorso le vacanze nella Riviera Ligure. Insieme a Silvia Toffanin, la sua dolce metà nonché conduttrice di “Verissimo“, l’ amministratore delegato della Mediaset ha passato giorni da sogno al mare.

Ed è stato proprio in acqua che ha compiuto un incredibile gesto amorevole verso il primogenito Lorenzo Mattia. Il piccolo ha approfittato del fatto che il suo papà ha messo da parte la giacca e la cravatta e si è immerso nelle acque liguri per insegnargli alcuni trucchi da vero lupo di mare.

Pier Silvio Berlusconi, il gesto amorevole verso il figlio Lorenzo Mattia

Come riportato dal settimanale “Nuovo TV”, il figlio del “Cavaliere” ha insegnato a Lorenzo Mattia i trucchi per nuotare al meglio e gli ha fatto vedere anche come si sta su una barca dato che è un perfetto timoniere e predilige gli sport acquatici.

Sempre secondo il giornale patinato in vendita in edicola, Berlusconi ha fatto vedere anche a sua figlia, la secondogenita Sofia Valentina come si nuota secondo lo stile “a rana”. La piccola ha appreso sin da subito come farlo seguendo i preziosi consigli di suo padre.

Tutto sotto gli occhi innamorati di Silvia Toffanin, che a breve riprenderà la conduzione di “Verissimo“, talk show del sabato pomeriggio targato Mediaset. Immersa nel lavoro sarà difficile dedicarsi al 100% alla sua famiglia ma con l’aiuto del suo caro maritino di sicuro saprà destreggiarsi al meglio.

I due sono una coppia molto affiatata e insieme ai loro figli formano una famiglia perfetta. I fan li vorrebbero vedere sposati ma, a quanto pare, a loro non serve una fede al dito per affermare forte che si amano tanto e adorano Lorenzo Mattia e la piccola Sofia Valentina.