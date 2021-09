Rita Pavone attacca nuovamente Anna Tatangelo, parole al vetriolo: “Nulla da chiarire!”

La cantante in una recente intervista è tornata a parlare della lite con la collega di qualche mese fa, la sua dichiarazione ha dell’inverosimile per le parole usate.

La furiosa lite che ha trascinato nello scandalo Rita Pavone e Anna Tatangelo avvenuta durante la scorsa edizione dello show “All Togheter Now” non si è ancora placata tanto che in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, la cantante dai capelli rossi non ha risparmiato una nuova frecciatina alla Tatangelo.

Facciamo però un passo indietro. Mentre la terza edizione dello show è già stata confermata per il prossimo autunno con alla guida sempre Michelle Hunziker ed i giurati storici, ovvero Rita, Anna, Francesco Renga e J-Ax, resta nell’etere il battibecco acceso che ha segnato la precedente messa in onda.

Durante l’esibizione di una coppia venne chiesto alla moglie di fare un passo indietro per dare spazio alla voce predominante del marito. “Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio…” replicò allora la Pavone ad Anna che aveva richiesto tale tecnicismo. Ricordate come rispose la nativa di Sora?

Rita Pavone non usa mezzi termini, “Ci vorrebbe più autoironia”

La battuta che non è andata giù ad Anna, che ha così replicato alla collega: “Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui”.

Nella recente intervista fatta proprio a Rita dal settimanale Mio le è stato chiesto di tornare sulla faccenda e spiegare al pubblico come stanno oggi le cose tra le due in vista dell’inizio delle riprese della nuova stagione.

“Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”, ha risposto secca la cantante. Attendiamo ora una contro risposta proprio di Anna.