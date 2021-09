“La vera diva della Mostra del Cinema”, Chiara Francini tutta curve splende a Venezia – FOTO

Chiara Francini ha condiviso alcuni scatti alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice splende di luce propria: è bellissima

L’attrice Chiara Francini è alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. La bella 41enne di Firenze ha condiviso tre foto una più bella dell’altra.

L’autrice de “Il cielo stellato fa le fusa” negli ultimi tempi sta promuovendo questo suo ultimo libro uscito nel 2020 per la Rizzoli. È infatti anche una scrittrice di successo oltre a essere una brava interprete di film e serie tv rimaste nella recente storia del nostro Paese come “Non dirlo al mio capo“, con protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Altissima qualità“, Pamela Prati: il VIDEO al limite mostra tutte le sue grazie. Divina

Chiara Francini, le foto alla Mostra del Cinema di Venezia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Nunzia De Girolamo di pelle vestita, la gonna lascia intravedere le parti più belle – FOTO

La Francini ha quindi pubblicato queste tre immagini di se stessa mentre è in barca a Venezia vestita con un tailleur bianco, pantaloni, giacca e canotta, che mette in evidenza le sue curve. Il suo fisico perfetto si staglia con delicatezza davanti agli occhi dei suoi follower, che commentano entusiasti su Instagram.

Un utente ha scritto: “Sei la vera diva della Mostra del Cinema” e in effetti ha un aspetto da star e d’altronde è davvero una stella se pensiamo a tutte le pellicole e le fiction a cui ha preso parte.

Una carriera iniziata sui palcoscenici teatrali, dove ancora recita in giro per l’Italia. Il suo ultimo ruolo è quello della protagonista in “L’amore segreto di Ofelia” di Steven Berkoff.

L’esperienza più recente al cinema è stata invece con il film di Francesco Apolloni del 2021 “Addio al nubilato“. Sono tra le pellicole più famose a cui ha preso parte quelle di Fausto Brizzi ovvero “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi“, rispettivamente del 2010 e 2011.

Inoltre è uno tra i giudici fissi dello show in onda su Discovery+ “Drag Race Italia”. Annovera infatti nella sua carriera anche programmi televisivi. Mentre tra i suoi libri di maggior successo troviamo quello di esordio del 2017, “Non parlare con la bocca piena”.