Emma Marrone e Stefano De Martino. La pace tra loro è stata fatta? La verità dopo anni

Dopo anni una domanda attanaglia i fan, ma Emma Marrone ha perdonato Stefano De Martino dopo il tradimento con Belèn Rodríguez? Scopriamolo.

La love story tra Emma Marrone e Stefano De Martino è cominciata tra il 2009 ed il 2010 tra i banchi di scuola del talent show “Amici” condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Emma gareggiava per la categoria canto (ed ha vinto l’edizione) mentre Stefano per il ballo.

I due sono stati insieme per un pò e il loro amore ha fatto sognare milioni di italiani, durante il rapporto però qualcosa è andato storto, Belèn ha fatto la sua comparsa nel programma come valore aggiunto ed ha ammaliato Stefano con la sua sensualità.

Dopo un pò di tira e molla la storia tra Emma e Stefano finisce rovinosamente, Stefano è talmente preso dall’argentina che i due si sposano nel 2013, dopo la nascita di Santiago però le cose non sono andate per il verso giusto e l’amore è naufragato. Ora ognuno di loro conduce una vita per conto proprio.

Dopo tutti questi anni una domanda ha però incuriosito i fan.

Ma Emma ha perdonato Stefano e Belèn?

Emma non avrebbe mai considerato quel triangolo amoroso, quando Belèn arrivò ad “Amici” esplose una vera a propria bomba, la passione si accese come d’incanto ed il resto già lo conosciamo. Dopo anni si continua a parlare del tradimento di Stefano con la showgirl argentina e la domanda ricorrente riguarda un eventuale perdono da parte di Emma.

La cantante, recentemente, ha risposto a questa domanda che le è stata fatta sui social: “Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì” ha confessato la Marrone, sottolineando anche: “Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male”.

Una risposta da vera signora, ma ricordiamoci che ad ogni modo sono passati all’incirca 10 anni dall’accaduto, Emma e Stefano non sono amici, ma ad ogni modo i rapporti sono distesi. Questa non è la prima volta che Emma compie un gesto eclatante verso colei che è stata, in un certo verso o comunque in quel momento, l’ago della bilancia.

Nel novembre del 2019 Emma Marrone fu ospite alla trasmissione di Canale 5 “Tu Sì Que Vales”, dopo essersi esibita con un suo brano, Io sono bella, ha salutato con un bacio Maria De Filippi e subito dopo ha baciato anche Belèn. Il gesto venne molto apprezzato dal pubblico.