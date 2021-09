Alba Parietti sfoglia l’album dei ricordi e con esso tutte le emozioni salgono a galla, la showgirl confessa di essere una…

Alba Parietti è probabilmente la showgirl che ha fatto più discutere in tutta la sua vita, sia per gli amori passionali e folli e sia per il fatto che non ha mai avuto peli sulla lingua, in ogni contesto ha fatto valere le sue idee anche a costo di alzare la voce con più e più rivali in diretta televisiva.

Se potessimo paragonare la Parietti ad un animale tranquillamente sarebbe una leonessa, pronta a tutto e a niente, a seconda di come si sente di fare. Fisico statuario, bellezza passionale, labbra carnose e sguardo malizioso, Alba ha rapito tutti fin dalla sua prima comparsa in televisione.

Nel tempo è diventata una showgirl, attrice, conduttrice, opinionista ed ora influencer. Sfacciata e imponente cammina sempre a testa alta tra i suoi simili, alcuni vip la temono, altri la amano, Alba è così, vera e schietta, senza remore si è imposta nel mondo dello spettacolo e niente e nessuno riuscirà ad ammansirla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Aida Yespica, lo spacco inguinale è troppo per chiunque. Sotto il vestino non c’è nulla – FOTO

Alba Parietti ricorda il rapporto con i suoi ex, tra tutti compare Christopher Lambert

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Valentina Ferragni aggressive. Quel body è troppo scollato ed esplode tutto – FOTO

Alba Parietti non può non ricordare, con un lunghissimo post su Instagram parla della sua vita amorosa, dei suoi ex e fa una confessione che ha sconvolto i fan. Le foto la ritraggono con Christopher Lambert (attore francese), i due si baciano, cantano, si mostrano trasportati dalla lussuria.

Bocca a bocca mentre ridono e si divertono, le foto trapelano tutta l’alchimia che i due fidanzati provano l’uno per l’altra. La loro storia è stata un tira e molla di passioni fino alla rottura definitiva.

“Non c’è niente che mi faccia male nel rivedere ciò che ha fatto parte della mia vita. Passioni , sono state passioni , alcuni amori veri più profondi che sono durati nel tempo, oltre la storia oltre la vita è la morte . . Forse con @christopherlambertofficiel c’era il reciproco compiacimento, narcisistico . Ma una cosa e’ certissima abbiamo riso così tanto, insieme tantissimo come ragazzini . Che periodo stupendo . . E anche di lui conservo il ricordo di momenti divertenti , di amore , romantico e allegro pieni di emozioni”, commenta la showgirl.

Un amore folle che li ha tenuti incollati per anni, ma forse non era amore come dice Alba, ma una reciproca recita nel portare avanti qualcosa di indefinito.

E poi tra le righe la confessione che ha lasciato i fan senza parole, “…Mi hanno definito una mangiatrice di uomini, no , lo sono sono una divoratrice di attimi, di vita , non sopporto i cali di tensione, la noia le cose scontate l’essere data per scontata.. Vado al massimo (come diceva Vasco ) ma so volere bene per sempre”.

I fan sono rimasti piacevolmente colpiti da questa rivelazione e una pioggia di complimenti per la sincerità hanno arricchito i ricordi di Alba.