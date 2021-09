La conduttrice al Festival di Venezia ha indossato uno splendido abito bianco da sposa ma nelle stories ha raccontato cosa le è accaduto prima del red carpet.

In attesa del suo rientro a pieno titolo nei banchi di “Mattino Cinque” il 20 settembre, Federica Panicucci si gode la sostituzione di “Morning News” con la giornalista Simona Branchetti prima di riprendere nuovamente con la sua attività lavorativa autunnale.

La bellissima conduttrice nelle scorse ore inoltre si è recata a Venezia con il compagno Marco Bacini per sfilare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e per l’occasione è diventata per una giornata la degna testimone di Antonio Riva e del suo meraviglioso abito bianco da mille e una notte fasciato in vita con una cinta nera e tagliato sul corpetto per donarle un’aria mistica e da vera sposina.

In molti hanno insinuato che si trattasse di un’anticipazione dell’abito che presto indosserà per le sue nozze proprio con l’amato Marco ma di cui al momento non c’è ancora una data certa. Di sicuro hanno fatto scalpore, e solleticato il riso dei fan, le immagini di lei in giro per la città a causa di una piccola disavventura prima della sfilata. Capiamo cos’è accaduto.

Federica Panicucci costretta ad attraversare tutta Venezia a piedi in abito bianco

Nelle Instagram stories condivise dalla bellissima presentatrice la vediamo camminare con due aiutanti al seguito per le calli di Venezia mentre arranca con il suo abito pesante spiegando che è costretta a farsi 20 minuti a piedi dal Gritti Hotel dove è alloggiata verso il primo attracco del mototaxi. Il motivo?

Ieri in concomitanza del Festival si è svolta nella città anche la regata storica che ha mobilitato l’intera flotta e congestionato il Canal Grande costringendo l’ignara Federica ed il compagno a muoversi di corsa per raggiungere la parte opposta all’albergo per evitare l’evento e potersi dirigere poi al Lido.

Una Panicucci che però ha saputo bene destreggiarsi tra metri e metri di stoffa nonostante la difficoltà incontrata. “Bella ed impeccabile 🔝🤩” scrive qualcuno, ma c’è anche chi azzarda un: “Molto bello l’abito…ma adatto più per un matrimonio che per un evento di una serata…”