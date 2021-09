Jasmine Carrisi, qualche istante fa, ha pubblicato una serie di fotografie in cui sfodera un outfit sorprendente: l’inquadratura del didietro fa impazzire il web.

Jasmine Carrisi è un personaggio capace di dividere la folla come pochi. Da un lato c’è chi la ama alla follia mentre dall’altro c’è una folta schiera di haters pronti ad attaccarla ogni singola volta. La figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso viene spesso offesa proprio perché è una figlia d’arte.

La ragazza ha intenzione di seguire le orme del padre e lo ha già affiancato in televisione nel programma ‘The Voice Senior’. In questa caldissima estate, la 20 enne ha subito un paio di batoste: in primis ha scoperto di aver concluso l’esperienza nel programma in cui si è fatta notare lo scorso anno, e poi ad inizio agosto è stata anche contagiata dal nuovo coronavirus. Jasmine, in ogni modo, pubblica sempre fotografie da mozzafiato sui social: l’ultima post apparso online è da brividi.

Jasmine Carrisi meravigliosa: jeans super aderenti, occhio alle forme

Jasmine, nella serie di fotografie condivisa poco fa su Instagram, indossa un top striminzito che scopre tutto il suo ventre e jeans super aderenti. L’addome della giovane ragazza è sublime, così come il suo fisico. Il primo scatto ha mandato in estasi i followers: la Carrisi piazza il fondoschiena proprio davanti all’obiettivo.

“Stupenda creatura”, ha scritto un utente visibilmente al settimo cielo. Nello spazio dedicato ai commenti, ci sono tantissimi elogi e complimenti per lei. Non manca però, come detto pocanzi, qualcuno che non perde l’occasione di criticarla, accusandola di qualche “ritocchino”.

La figlia di Al Bano, tuttavia, ha deciso di fare una rivelazione importante. Jasmine ha svelato di essere tutta naturale, tranne le labbra.