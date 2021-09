Dayane Mello, su le mani al cielo e non solo… Si vede proprio tutto: “Un duo perfetto” – FOTO

L’ex volto televisivo del Grande Fratello, Dayane Mello ha scelto una compagnia “bollente” nell’ultima ‘volata’ sui social: pazzesche.

Quasi ‘fuori controllo’ la blogger ed ex gieffina della casa più spiata d’Italia durante l’ultima pubblicazione via Instagram.

Dayane Mello si è detta pronta al grande salto di qualità tra i “Big” dello spettacolo. La supermodella di origini brasiliane è reduce da una stagione estiva di alto profilo, condita da scatti paparazzati in compagnia delle sue ex “fiamme”. Uno fra tutti è il calciatore professionista, Mario Balotelli, con il quale sembrava essersi riaccesa la speranza per un futuro insieme.

Speranza nuovamente sopita al di là della classica ‘scappatella’ a lumi di candele su uno yacht prestigioso. Tutto sommato il ritorno alle vecchie abitudini ha risvegliato l’istinto della sensualità della modella, quella che non avevamo riscontrato durante la partecipazione al reality show più ambito della tv nazionale.

Secondo gli addetti al gossip è lei ad aggiudicarsi la ‘palma’ di miglior velina sotto i riflettori del 2021

Dayane Mello, doppio mix di sensualità: impeccabili

